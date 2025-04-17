المستشفى الجوي التخصصي تستضيف خبيرًا عالميًّا في جراحات القلب المتقدمة أول مايو

تستضيف المستشفى الجوي التخصصي الدكتور جان دي شيميتو ( ألماني الجنسية ) خبير جراحات القلب المتقدمة ومناظير القلب وزرع القلب الصناعي في الفترة من 1 وحتى 4 مايو القادم.

مواعيد العرض على الخبير

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام (السبت – الأربعاء - الخميس) من كل أسبوع خلال شهر أبريل الجاري من الساعة (10 صباحًا حتى 2 ظهرًا).

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