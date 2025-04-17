الخميس 17 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

إيناس عز الدين تكشف تفاصيل صادمة عن الأزمة الصحية الأخيرة لزوجها

نقيب الموسيقيين وإيناس
نقيب الموسيقيين وإيناس عز الدين وزوجها

وجهت الفنانة إيناس عز الدين، رسالة شكر عميقة ومؤثرة إلى مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بعد تعرض زوجها الفنان أحمد العيسوي، وكيل لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية، لوعكة صحية طارئة استدعت دخوله إلى قسم الرعاية المركزة منذ 4 أيام

 

إيناس عز الدين

وأعربت إيناس عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من مصطفى كامل، مؤكدة أنه لم يتركها لحظة واحدة في هذه الأزمة الصعبة، بل ظل متواجدا معها طوال الوقت للاطمئنان على صحة زوجها.

وأضافت إيناس أن الدعم لم يقتصر على النقيب فقط، بل شمل جميع أعضاء مجلس النقابة، مثل حلمي عبد الباقي، نادية مصطفى، ومنصور هندي، الذين كانوا معها في كل الأوقات.

أما عن الحالة الصحية لزوجها الفنان أحمد العيسوي، فقد طمأنت إيناس جمهورها ومحبي زوجها بأن الأمور الآن في تحسن ملحوظ بعد فترة عصيبة من القلق والخوف.

وأوضحت أن زوجها تعرض لارتفاع حاد في ضغط الدم، مما استدعى دخوله إلى الرعاية المركزة فورا، وخضع لتجهيزات طبية عاجلة، ووصفت هذه الأيام بأنها كانت بمثابة "أصعب 3 أيام رعب في حياتها، مؤكدة أن الأمور الآن مستقرة بفضل بروتوكول العلاج المتبع، والحمد لله على تجاوز هذه الأزمة الصحية الخطيرة بنجاح.

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