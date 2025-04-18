بيراميدز يختتم تحضيراته لمواجهة أورلاندو.. السماوي يتخلى عن زيه الرسمي أمام بطل جنوب أفريقيا غدا.. ويورتيتيش يتحدث عن المواجهة المرتقبة

يخوض فريق بيراميدز اليوم مرانه الأخير على ملعب مباراته وأورلاندو في جوهانسبرج بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض بيراميدز مرانه الثاني والأخير اليوم الجمعة في السادسة مساء على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج.

تفاصيل الاجتماع الفني

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الزي البديل الأبيض الكامل خلال مواجهة أورلاندو، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أورلاندو زيه الأساسي الأسود الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل.

وتم التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب سوكر سيتي قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، مع تسليم التشكيلات للمراقب بمجرد الوصول إلى الملعب.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني اللواء هشام زيد مدير المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

تدريب بيراميدز

وخاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته مساء أمس في مدينة جوهانسبرج، استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.

وأدى الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، واستمر لمدة ساعة ونصف، وشمل العديد من الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس شديد من أجل خوض المواجهة الهامة.

كما يقام اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيراميدز أمام أورلاندو في جوهانسبرج بدوري أبطال أفريقيا.

ويتحدث خلال المؤتمر الصحفي الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب نادي بيراميدز، ودودو الجباس مهاجم الفريق.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بقاعة مؤتمرات استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الواحدة من ظهر الجمعة.

عقد اليوم بملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج الاجتماع الفني لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ونادي بيراميدز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء غدا السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة بيراميدز وصلت مدينة جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح امس بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.

تاريخ بيراميدز ضد فرق جنوب أفريقيا



عدد المباريات: 4

الفوز: 0

التعادل: 2

الخسارة: 2

الأهداف المسجلة: 1

الأهداف المستقبلة: 3

الخصوم: ماميلودي صن داونز – مارومو جالانتس.

كانت أول مواجهة لبيراميدز أمام الفرق الجنوب أفريقية في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023، عندما التقى فريق مارومو جالانتس:

الذهاب: تعادل 1-1 في القاهرة

الإياب: خسر 1-0 في جنوب أفريقيا

النتيجة الإجمالية: الخسارة 2-1 والخروج من البطولة

ثاني مواجهة.. بداية محبطة في دوري الأبطال أمام صن داونز

في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، واجه بيراميدز ماميلودي صنداونز:

الذهاب في جنوب أفريقيا: تعادل سلبي 0-0

الإياب في القاهرة: خسر 1-0

ليؤكد استمرار العقدة الجنوب أفريقية بالنسبة للفريق المصري.

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