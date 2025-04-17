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رياضة

يورتشيتش والجباس يحضران مؤتمر مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس

يورتشيتش. فيتو
يورتشيتش. فيتو

يحضر المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب نادي بيراميدز، ودودو الجباس مهاجم الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيراميدز أمام أورلاندو في جوهانسبرج بدوري أبطال أفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بقاعة مؤتمرات استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الواحدة من ظهر الجمعة، على أن يكون المران الختامي للفريق في السادسة مساء على ملعب المباراة

يذكر أن ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرج هو ملعب نهائي بطولة كأس العالم ٢٠١٠ والذي جمع بين أسبانيا وهولندا، ويتسع لحضور ٩٤ ألف متفرج.

 

وخاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في مدينة جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة بيراميدز وصلت مدينة جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.

وأدى الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، واستمر لمدة ساعة ونصف، وشمل العديد من الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس شديد من أجل خوض المواجهة الهامة.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الثاني والأخير غدا الجمعة في السادسة مساء على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج.

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بيراميدز يورتشيتش الجباس دوري أبطال أفريقيا

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