بعثة بيراميدز تتجه لخوض أول مران في جوهانسبرج استعدادا لمباراة أورلاندو (صور)

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر فندق إقامتها لأداء أول التدريبات في مدينة جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو في دوري الأبطال.

ووصلت بعثة بيراميدز جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.

ويؤدي الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، على أن يخوض مرانه الثاني غدا على ملعب سوكر سيتي.

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز والقناة الناقلة

ويلتقي بيراميدز وأورلاندو في السادسة من مساء بعد غدا السبت على ستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أبريل الجاري

وتذاع مباراة أورلاندو وبيراميدز عبر قناة بس ان سبورت الناقل الحصري للبطولة الأفريقية

قائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وشهدت القائمة مفاجأة بعودة رمضان صبحي وبلاتي توريه اللذين غابا عن مباراتي الفريق أمام الجيش الملكي والأهلي بسبب الإصابة

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