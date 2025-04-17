الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة بيراميدز تتجه لخوض أول مران في جوهانسبرج استعدادا لمباراة أورلاندو (صور)

بعثة بيراميدز، فيتو
بعثة بيراميدز، فيتو

تحركت بعثة فريق نادي بيراميدز من مقر فندق إقامتها لأداء أول التدريبات في مدينة جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو في دوري الأبطال.

 

ووصلت بعثة بيراميدز جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.

ويؤدي الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، على أن يخوض مرانه الثاني غدا على ملعب سوكر سيتي.

 

 

 

 

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز والقناة الناقلة 

 ويلتقي بيراميدز وأورلاندو في السادسة من مساء بعد غدا السبت على ستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أبريل الجاري

وتذاع مباراة أورلاندو وبيراميدز عبر قناة بس ان سبورت الناقل الحصري للبطولة الأفريقية 

 

قائمة بيراميدز في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال  

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وشهدت القائمة مفاجأة بعودة رمضان صبحي وبلاتي توريه اللذين غابا عن مباراتي الفريق أمام الجيش الملكي والأهلي بسبب الإصابة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز دوري الابطال اورلاندو

مواد متعلقة

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين طلائع الجيش وإنبي في الشوط الأول

بيراميدز يخوض مرانه الأول اليوم في جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو

موعد مباراة أورلاندو بايرتس وبيراميدز في نصف نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

طلائع الجيش يسعى إلى صدارة مجموعته أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

سيراميكا يبحث عن بطاقة التأهل بمواجهة زد في كأس عاصمة مصر

اتصال هاتفي يجمع التوأم حسام وإبراهيم حسن والقندوسي

تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، مروان محسن يقود هجوم الجونة أمام مودرن سبورت

ads

الأكثر قراءة

تسلل من السور، مراهق يهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بعزبة النخل

هزة في سوق الذهب، تراجع كبير بالأسعار قبل اجتماع المركزي بساعات

مدبولي: معنديش مشكلة يهاجر 10 آلاف طبيب كل سنة بيوفرلنا عملة

هيئة التأديب بنقابة الأطباء تقرر إيقاف جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام

تجاوزنا الـ90%، رئيس الوزراء يكشف موعد التحريك الجديد في أسعار السولار والبنزين

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية

بعد إزالتها، حقيقة إعادة صورة زيزو مع أساطير الزمالك بملعب الناشئين

قبل اجتماع المركزي، الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه بالأسواق اليوم

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 17-4-2025 في الأسواق

سعر السكر،32 جنيها أقل سعر لكيلو السكر اليوم الخميس 17 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خواطر الشعراوي، هؤلاء أعظم درجة عند الله وهم الفائزون (فيديو)

تفسير حلم أكل الجوافة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

بعد واقعة محمد رمضان، الإفتاء: الملابس عنوان الخلق ودليل على الانتماء لمنظومة القيم الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية