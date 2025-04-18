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رياضة

مدرب بيراميدز يتحدث اليوم عن مباراة أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

يورتشيتش. فيتو
يورتشيتش. فيتو

 يقام اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بـ مباراة بيراميدز أمام أورلاندو في جوهانسبرج بدوري أبطال إفريقيا.

ويتحدث خلال المؤتمر الصحفي الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب نادي بيراميدز، ودودو الجباس مهاجم الفريق.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء بقاعة مؤتمرات استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في الواحدة من ظهر الجمعة. 

ويخوض اليوم الجمعة فريق بيراميدز مرانه الأخير على ملعب مباراته وأورلاندو في جوهانسبرج بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ويخوض بيراميدز مرانه الثاني والأخير اليوم الجمعة في السادسة مساء على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج.

 

تدريب بيراميدز 

 وخاض فريق  بيراميدز أول تدريباته مساء أمس في مدينة جوهانسبرج استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.

وأدى الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، واستمر لمدة ساعة ونصف، وشمل العديد من الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين وسط حماس شديد من أجل خوض المواجهة الهامة.

 

موعد مباراة أورلاندو وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء غدا السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أإفريقيا.

وكانت بعثة بيراميدز وصلت مدينة جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح أمس بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.

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