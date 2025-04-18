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رياضة

رقم تاريخي لمانشستر يونايتد بعد خماسية ليون

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

حجز مانشستر يونايتد مقعده في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد انتصار جنوني على ضيفه أولمبيك ليون (5-4)، مساء الخميس، في إياب الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل (2-2) في فرنسا.

 

رقم تاريخي لمانشستر يونايتد بعد خماسية ليون 

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات، حقق مانشستر يونايتد الفوز بنتيجة (5-4) للمرة الثانية فقط طوال تاريخه، حيث جاء الانتصار الأول بهذه النتيجة، على حساب آرسنال في فبراير 1958.

كما أن مباراة يونايتد ضد ليون، باتت الأولى في تاريخ البطولات الأوروبية، التي تشهد تسجيل 5 أهداف خلال الشوطين الإضافيين.

في المقابل، شهدت المباراة تسجيل ريان شرقي هدف ليون الثالث، ليصل إلى رابع أهدافه في الدوري الأوروبي، هذا الموسم.

وذكرت شبكة "سكواكا"، أن شرقي يعد اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف بالبطولة، هذا الموسم، بواقع 12 مساهمة تهديفية، إذ سجل 4 وصنع 8.

وأضافت: "هذا أعلى عدد من المساهمات التهديفية للاعب فرنسي في الدوري الأوروبي، منذ أوليفييه جيرو في موسم 2018-2019، حينما سجل 11 هدفا وصنع 4".

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مانشستر يونايتد الدورى الأوروبي اولمبيك ليون ليون أرسنال ريان شرقي

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