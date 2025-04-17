مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي أمام ليون

تأهل مانشستر يونايتد للدور نصف نهائي الدوري الأوروبي بعدما حقق الفوز أمام أولمبيك ليون بنتيجة 5-4 في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين علي ملعب أولد ترافورد في مباراة مثيرة.

وكان الوقت الأصلي من مباراة مانشستر يونايتد ضد ليون انتهى بنتيجة 2/2، ليتجه الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين.

أهداف مباراة أولمبيك ليون ضد مانشستر يونايتد

أحرز أهداف مانشستر يونايتد مانويل أوجارت بالدقيقة 10، ديوجو دالوت بالدقيقة 45+1، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز بالدقيقة 114 من ضربة جزاء، وكوبي ماينو بالدقيقة 120 وهاري ماجواير بالدقيقة 120 +1.

فيما جاءت أهداف ليون بالدقائق عن طريق: كورينتين توليسو بالدقيقة 71، نيكولاس تاجليافيكو بالدقيقة 77، ريان شرقي بالدقيقة 104، ألكسندر لاكازيت بالدقيقة 109 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يتأهل المان يونايتد بعد الفوز علي ليون بمجموع اللقاءين بنتيجة 7-6، ويلتقى مانشستر يونايتد مع أتلتيك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بينما ستقام مباراة النهائي على ملعب "سان ماميس" معقل بلباو يوم 21 مايو المقبل.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: ديوجو دالوت، مانويل أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، برونو فيرنانديز.



تشكيل ليون أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: مايتلاند نايلز، ماتا، نيكاتيه، تاجليافيكو.

خط الوسط: فيريتوت، أكوكو، توليسو.

خط الهجوم: ريان شرقي، ميكاواتادزي، ألمادا.

وكان أتليتيك بيلباو الإسباني فاز على نظيره رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 2-0، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل أويهان سانست هدف بيلباو في مرمى رينجرز في الدقيقة 45+4 من ضربة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق نيكولاس ويليامز في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة يتأهل فريق أتليتك بيلباو لنصف النهائي بمجموع اللقاءين 2-0، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

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