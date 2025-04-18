دوري أبطال أوروبا، إيطاليا تخسر صراع المقعد الإضافي مع إسبانيا

ودع فريق لاتسيو الإيطالي منافسات بطولة الدوري الأوروبي، بعد خسارته في ربع النهائي أمام بودو جليمت النرويجي بركلات الترجيح بنتيجة 2-3.

وكانت مباراة الذهاب في النرويج انتهت بفوز جليمت (2-0)، بينما عاد نسور لاتسيو وحققوا فوزًا بنفس النتيجة في الإياب، ليلجأ الطرفان للأشواط الإضافية التي انتهت بتقدم لاتسيو 3-1 ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أنه بخسارة لاتسيو أصبح مستحيلًا على إيطاليا الحصول على مركز خامس مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.



وأضاف الموقع أن إسبانيا حصلت على مقعد خامس إضافي لأنديتها بالموسم الجديد، بفضل تصنيف أندية الليجا خاصة بعد تأهل 3 فرق إلى نصف نهائي مسابقات أوروبا (برشلونة بدوري الأبطال)، بيلباو (الدوري الأوروبي) وريال بيتيس (دوري المؤتمر الأوروبي).

أما إيطاليا فلم يصبح لها سوى إنتر ممثلًا عنها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بجانب فيورنتينا بدوري المؤتمر.

ومن المقرر أن تحصل إنجلترا وإسبانيا على مركز خامس بالموسم المقبل بعد اتساع فارق النقاط بين الليجا والكالتشيو، بينما سيحصل الدوري الإيطالي على 4 مراكز فقط.

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