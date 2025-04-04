بمشاركة عبد المنعم ومصطفى محمد، نانت يفوز على نيس 1/2 بالدوري الفرنسي (صور)

خسر فريق نيس من نظيره نانت بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة على ملعب أليانز ريفيرا معقل نيس ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي.

وسجل هدفي فريق نانت كل من: دوجلاس أوجوستو في الدقيقة 11 وماتيس أبلين في الدقيقة 38.

بينما جاء هدف نيس عن طريق لاعبه علي العابدي في الدقيقة 14.

وتواجد محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريق نيس، بينما تواجد مصطفى محمد علي مقاعد البدلاء مع فريقه نانت قبل أن يدخل إلي المباراة بديلا في الدقيقة 74.

تشكيل نيس أمام نانت

تشكيل نانت أمام نيس

ترتيب نيس ونانت في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة يحتل فريق نيس بقيادة المدافع المصري محمد عبدالمنعم المركز الخامس برصيد 47 نقطة، فيما يأتي فريق نانت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، في المركز الـ13 برصيد 30 نقطة.

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