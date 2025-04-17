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رياضة

توتنهام يتقدم بهدف أمام فرانكفورت بالشوط الأول في الدوري الأوروبي

فرانكفورت، فيتو
فرانكفورت، فيتو

تقدم فريق توتنهام هوتسبير بهدف دون أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بالشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين ملعب دويتشه بانك بارك، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وجاء هدف توتنهام عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت

تشكيل توتنهام هوتسبير 

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب توتنهام الجديد في العاصمة لندن بالتعادل الإيجابي 1-1، ما يجعل مواجهة الإياب مفتوحة على كافة الاحتمالات في ظل تقارب مستوى الفريقين وسعي كل منهما للتأهل إلى نصف النهائي.

 

تاريخ المواجهات بين توتنهام وفرانكفورت


وتقابل الفريقان في أربع مواجهات رسمية في البطولات الأوروبية:

فاز توتنهام مرتين

فاز فرانكفورت مرة واحدة

وحسم التعادل مباراة واحدة

أول مواجهة تعود إلى نسخة 1982 من بطولة كأس أوروبا لأبطال الكؤوس، حيث فاز توتنهام ذهابًا 2-0، وخسر إيابًا 2-1. كما التقيا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2022، وانتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي، وفاز توتنهام في اللقاء الثاني بنتيجة 3-2.

وسقط توتنهام بنتيجة 2-4 أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وفقد فريق توتنهام فرصة المنافسة على جميع البطولات المحلية مع مدربه أنجي بوستيكوجلو ويتبقى مسابقة الدوري الأوروبي وهي الأمل الوحيد لجماهير السبيرز والمدير الفني اليوناني.

في المقابل، يدخل فرانكفورت مباراة الإياب باعتباره المرشح الأوفر حظا للتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما قد يجعله الفريق الثالث الذي يحقق هذا الإنجاز بعد إشبيلية ومانشستر يونايتد.

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