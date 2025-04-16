تعرف على رد نادي الزمالك على محضر زيزو

رد نادي الزمالك على المحضر الذي حرّره اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” مؤخرًا، والذي أشار فيه إلى شعوره بعدم الأمان، ما دفعه لعدم الحضور إلى تدريبات الفريق، مؤكدًا أن النادي يوفر كامل الحماية للاعب وجميع عناصر الفريق.

وأوضح مسؤولو الزمالك أن الجهاز الأمني بالنادي يؤدي دوره على أكمل وجه، ويحرص على تأمين اللاعبين بشكل دائم سواء داخل النادي أو خلال التنقلات والمعسكرات.

أبواب النادي مفتوحة أمام زيزو في أي وقت

وأضافوا أن أبواب النادي مفتوحة أمام زيزو في أي وقت، وأن الإدارة تنتظر انتظامه في التدريبات من أجل الحفاظ على استقرار الفريق الفني.

وأشار مسؤولو النادي إلى أن الزمالك نادٍ كبير يحترم جميع لاعبيه، ويعمل دائمًا على تهيئة أفضل الأجواء لهم داخل وخارج الملعب، كما أن النادي لن يتوانى في اتخاذ أي إجراءات تضمن راحة وسلامة لاعبيه.

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