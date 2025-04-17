بعد إزالتها، حقيقة إعادة صورة زيزو مع أساطير الزمالك بملعب الناشئين

كشف مصدر في نادي الزمالك، حقيقة إعادة صورة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على جدران ملعب الناشئين.

ووضع نادي الزمالك مجموعة من صور أساطير النادي على جدران ملعب الناشئين، قبل أن يقوم عمال النادي بإزالة صورة زيزو بعد التأكد من توقيعه للنادي الأهلي.

وانتشرت صور لملعب الناشئين في الزمالك خلال الساعات الماضية ويتواجد بها صورة لـ زيزو مما يعني أن إدارة الزمالك قررت إعادة وضع الصورة مرة أخرى.

حقيقة إعادة صورة زيزو بملعب ناشئين الزمالك

وقال المصدر إن الصور المتداولة هي صور قديمة لملعب الناشئين.

وواصل المصدر: لم يتم وضع صورة زيزو مرة أخرى مع أساطير النادي والإدارة لم تعطِ قرارا بذلك.

الزمالك يعلن موعد التحقيق مع زيزو في بيان رسمي

وكان نادي الزمالك، قد أعلن في بيان رسمي إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإخطاره بالتغيب عن الحضور للنادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

ويأتي ذلك في أول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه أحمد مصطفي محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق.

وتضمن بيان الزمالك إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت المقبل في مقر النادي.

وفي نفس الإطار، أرسل نادي الزمالك خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتى نهاية الموسم الجاري، وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفًا لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخليًا وخارجيًا.

تعرف على رد نادي الزمالك على محضر زيزو

فيما رد نادي الزمالك على المحضر الذي حرّره اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” مؤخرًا، والذي أشار فيه إلى شعوره بعدم الأمان، ما دفعه لعدم الحضور إلى تدريبات الفريق، مؤكدًا أن النادي يوفر كامل الحماية للاعب وجميع عناصر الفريق.

وأوضح مسئولو الزمالك أن الجهاز الأمني بالنادي يؤدي دوره على أكمل وجه، ويحرص على تأمين اللاعبين بشكل دائم سواء داخل النادي أو خلال التنقلات والمعسكرات.

أبواب النادي مفتوحة أمام زيزو في أي وقت

وأضافوا أن أبواب النادي مفتوحة أمام زيزو في أي وقت، وأن الإدارة تنتظر انتظامه في التدريبات من أجل الحفاظ على استقرار الفريق الفني.

وأشار مسئولو النادي إلى أن الزمالك نادٍ كبير يحترم جميع لاعبيه، ويعمل دائمًا على تهيئة أفضل الأجواء لهم داخل وخارج الملعب، كما أن النادي لن يتوانى في اتخاذ أي إجراءات تضمن راحة وسلامة لاعبيه.

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