ياسر ريان: مباراة صن داونز ليست صعبة وكنت أتمنى وجود علي معلول

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمواجهة الفريق ضد صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي أمام صن داونز

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "هناك تخوف عند جماهير الأهلي من مواجهة صن داونز، لاعبي الأهلي يجيدون اللعب في تلك الظروف وخماسية صن داونز لن تتكرر مجددًا".

وأضاف: "لاعبو صن داونز يلعبون كرة أوروبية ويجيدون اللعب خارج الأرض، فريق صن داونز يجيد تطوير نفسه بشكل سريع ويتعلم من أخطائه".

وأكمل: "مباراة صن دوانز ليست صعبة على الأهلي ولاعبي الأحمر قادرون على التعامل الجيد معها".

وأردف: "أتوقع رحيل كولر حال الخروج من نصف نهائي دوري الأبطال، على كولر أن لا يخاف أمام صن داونز ويلعب على الفوز".

واختتم حديثه قائلًا: "كنت أتمنى أن يتواجد علي معلول بقائمة الأهلي أمام صن داونز، عمر كمال الأفضل لشغل مركز الظهير الأيسر أمام صن داونز".

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