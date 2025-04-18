الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

شهداء ومصابين، تفاصيل غارات أمريكية مكثفة على اليمن ليلة خميس الموت

غارات أمريكية مكثفة
غارات أمريكية مكثفة على اليمن، فيتو

كشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، اليوم، عن استشهاد وإصابة عدد من اليمنيين في غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة غربي البلاد.

 

غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي

وبين مصدر أمني، وفق موقع “انصار الله” الإخباري، أن العدو الأمريكي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة بأربع غارات جوية أدت إلى استشهاد وجرح العديد من العاملين والموظفين في الميناء. 

مضيفا أن العدو الأمريكي شن في وقت سابق أربع غارات على مديرية التحيتا.

أمريكا تستهدف المجمع الحكومي بمديرية مكيراس في البيضاء

وأضاف المصدر، أن العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات المجمع الحكومي في مديرية مكيراس في البيضاء.

 مؤكدا أن مستشفى مكيراس بمديرية مكيراس تعرض لخسائر وأضرار مادية كبيرة نتيجة لجريمة استهداف العدوان الأمريكي المجمع الحكومي المجاور للمستشفى. 

مشيرا إلى أن هذه الجريمة تضاف لمسلسل جرائم العدوان الأمريكي، محملا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة لجرائمها المستمرة بتدمير البنية التحتية المدنية لليمن، والتي تمثل انتهاكًا سافرا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وفي محافظة صنعاء شن أمريكا غارتين على منطقة الصمع في مديرية أرحب.

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