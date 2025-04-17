استشهاد وإصابة عدد من اليمنيين في غارات أمريكية على الحديدة

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الخميس، أن عددًا من اليمنيين استشهدوا وأصيبوا جراء الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة غربي البلاد.

وفي السياق ذاته أعلنت القيادة الوسطى العسكرية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها دمرت منصة الوقود في ميناء رأس عيسى غربي اليمن.

تدمير منصة وقود باليمن

وفي وقت سابق من اليوم الخميس ذكرت وسائل إعلام تابعة لـجماعة الحوثي اليمنية، أن الطائرات الأمريكية شنت غارتين على منطقة الصمع بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأكد الإعلام الحوثي، أن الطائرات الأمريكية نفذت 4 غارات على منطقة رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن.

غارات أمريكية جديدة على اليمن

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في شن غارات جوية على مواقع لجماعة الحوثي في اليمن، ونشرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن، مشاهد لحرائق كبيرة التهمت مخازن أسلحة الجماعة في مصنع السواري بمحافظة صنعاء إثر استهدافها بغارات أمريكية.

ونقلت القناة بيانًا عن وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثيين أفاد بارتفاع حصيلة القتلى إلى 6 أشخاص و20 مصابًا، إثر الغارات الأمريكية على مصنع السواري بمنطقة متنة في بني مطر.

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