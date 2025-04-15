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محافظات

الزملوط يفتتح موسم بشائر الخير ويتفقد جاهزية صوامع توريد القمح بالخارجة

توريد القمح بالوادي
توريد القمح بالوادي الجديد، ڤيتو

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، صوامع الغلال التابعة للشركة المصرية جنوب مدينة الخارجة، والتى تمتد على مساحة 20 ألف متر بسعة تخزينية تصل إلى 45 ألف طن، يرافقه محمد شريعي، مدير عام التموين بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية، وذلك في إطار استعدادات محافظة الوادي الجديد لموسم توريد القمح.

أكد الزملوط خلال الجولة على أهمية الاستعداد المبكر للموسم الحالى، مشددًا على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المزارعين أثناء عمليات التوريد، مشيرا إلى أن هذا الموسم يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الأمن الغذائي، مع الالتزام بإجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وفى سياق متصل، وفقا لبيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلن المحافظ عن زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين ليصل سعر الأردب إلى 2200 جنيه درجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، مع توقع وصول إجمالي الإنتاج إلى 875,000 طن بنهاية الموسم.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى تشكيل 5 لجان متخصصة تشمل ممثلين من التموين والزراعة وسلامة الغذاء، وذلك لمواكبة توجهات الدولة وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح كعنصر أساسي في دعم الأمن الغذائي.

وفى سياق متصل، نظمت مديرية التموين اجتماعات موسعة مع الموردين لعرض خطط العمل ومناقشة التحديات السابقة، فيما تواصل مديرية الزراعة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية تنسيق عمليات الحصاد وتجميع القمح، بهدف تسهيل عملية التسويق وتفادي فقد المحصول نتيجة الحشرات.

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