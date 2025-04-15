نائب محافظ الوادي الجديد تبحث إجراءات إنشاء جهاز "شبكات المرافق"

عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لبحث ومناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء جهاز معلومات شبكات المرافق لمحافظة الوادي الجديد، بحضور وفد محافظة أسوان في إطار التعاون مع محافظة أسوان للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، وأعضاء اللجان المختصة بالمحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي وتطوير نظم المعلومات الجغرافية.

وشهد الاجتماع مناقشة المواصفات الفنية للأجهزة المساحية وأجهزة الرادار المطلوبة، بالإضافة لمناقشة بنود اللائحة المالية والهيكل الإداري لجهاز المرافق. ووجهت نائب المحافظ بإنهاء كافّة الإجراءات القانونية المنظمة لإنشاء وعمل الجهاز، وإعداد مقايسات المتطلبات والتجهيزات اللازمة، واستمرار التنسيق والعمل وفقًا للجدول الزمني المحدد للتنفيذ، مضيفةً أنه جاري التنسيق لإعداد محاضرة تعريفية للمسؤولين والعاملين بالجهات الحكومية حول خدمات الجهاز ومهامه وأهدافه.

كما لفتت نائب محافظ الوادى الجديد، إلي أنه من المخطط أن يضم خريطة رقمية لشبكات المرافق وقاعدة بيانات للبنيتين التحتية والأساسية بالمحافظة، بما يضمن إمداد متخذي القرار والجهات التنفيذية المختلفة ببيانات دقيقة ومتكاملة لتخطيط مشروعات البنية الأساسية والمرافق؛ وحوكمة المرافق العامة وميكنتها، وتأمين كفاءة عملها وترشيد تكلفة صيانتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.