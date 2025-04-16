قصف أمريكي يستهدف منطقة الحفا في صنعاء بـ 12 غارة

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، بأن قصفا أمريكيا استهدف بـ 12 غارة منطقة الحفا في مديرية السبعين بـ صنعاء.

ولم تصدر حتى اللحظة أي تصريحات رسمية من جماعة الحوثي بشأن ما إذا كانت الغارات قد أسفرت عن خسائر بشرية أو مادية.

وقبل وقت سابق، أفادت مصادر محلية أن العاصمة صنعاء تتعرض لقصف جوي أمريكي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء عدة محافظات يمنية.

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات سُمع غربي صنعاء، جراء 3 غارات أمريكية، استهدفت مديرية بني مطر، على المدخل الغربي للعاصمة، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتكرار الضربات الجوية الأمريكية التي تستهدف مواقع في اليمن منذ منتصف مارس الماضي، على خلفية التوتر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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