جولة توحيد الأمة الآسيوية، الرئيس الصيني يبحث تعزيز التعاون في كمبوديا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إنه يتطلع إلى توطيد الصداقة وتعزيز التعاون بين الصين وكمبوديا.

زيارة الرئيس الصينى إلى كمبوديا

وجاءت تصريحات الرئيس الصينى، في بيان مكتوب نُشر لدى وصوله إلى “بنوم بنه” في زيارة دولة لكمبوديا.

وقد استُقبل الرئيس الصيني في المطار من قبل ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، ورئيس حزب الشعب الكمبودي ورئيس مجلس الشيوخ سامديتش تيكو هون سين، ومسؤولين بارزين آخرين، وذلك خلال مراسم استقبال رسمية كبيرة أقامها الملك.

ولوّح مئات السكان المحليين بالأعلام الوطنية للبلدين، رافعين لافتات كُتبت عليها عبارات مثل: "تحيا الصداقة والتضامن والتعاون بين كمبوديا والصين!"، للترحيب بالرئيس شي.

وفي البيان، أعرب عن سعادته بزيارة كمبوديا مجددا، وقال إنه يتطلع إلى لقاء الملك سيهاموني والملكة الأم نورودوم مونينيث سيهانوك، وسامديتش تيكو هون سين، ورئيس الوزراء هون مانيه، وإجراء محادثات معهم.

الرئيس الصينى يهنئ الشعب الكمبودي برأس السنة الخميرية

وفي معرض إشارته إلى أن زيارته تتزامن مع مناسبة رأس السنة الخميرية، قدّم الرئيس، نيابة عن الصين حكومة وشعبا، أطيب التهاني إلى الحكومة الكمبودية والشعب الكمبودي بمناسبة السنة الجديدة.

وقال، إن كمبوديا تتمتع بحضارة عريقة، مضيفا أن الحضارة الخميرية الزاهرة التي أبدعها الشعب الكمبودي المجتهد والموهوب، قدمت إسهامات مهمة في تقدم الحضارة الإنسانية.

وأضاف أنه في السنوات القليلة الماضية، نفذت كمبوديا استراتيجية "البنتاغون" بقوة، محققة نموا اقتصاديا سريعا وتحسنا مستمرا في مستوى معيشة الشعب.

وأعرب عن ثقته في أن الشعب الكمبودي سيحقق بلا شك إنجازات جديدة وأكبر في التنمية الوطنية، بمباركة الملك سيهاموني وتحت قيادة الحكومة الكمبودية برئاسة رئيس الوزراء هون مانيه.

الرئيس الصينى يزور كمبوديا، فيتو

ولفت إلى أن العلاقات الثنائية أسسها ورعاها الجيل الأقدم من قادة البلدين، وأن العلاقات بين الصين وكمبوديا صمدت أمام اختبار التحولات العالمية، وظلت دائما صلبة كالصخر.

وأشار شي إلى أن البلدين أخذا زمام المبادرة في بناء مجتمع ثنائي ذي مصير مشترك، وفي تعاون الحزام والطريق.

وأضاف أن الصين وكمبوديا قد دعمتا بعضهما البعض في الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز التنمية والازدهار، وعملتا معا في التمسك بالنزاهة والعدالة على الساحة الدولية، ما جعل منهما نموذجا لنمط جديد من العلاقات الدولية وأسهم في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

الصين تعتبر كمبوديا أولوية في دبلوماسية الجوار

وأكد شي أن الصين تعتبر كمبوديا أولوية في دبلوماسية الجوار، وتدعم بثبات تمسك كمبوديا بالاستقلال الاستراتيجي واتباع مسار تنمية يتناسب مع ظروفها الوطنية.

وأعرب عن تطلعه لأن يعمل الجانبان على إثراء إطار "التعاون السداسي الماسي" بين الصين وكمبوديا، والارتقاء بمستوى الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع نطاق التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بجودة أعلى، وضمان قدر أكبر من الأمن، وزيادة وتيرة التبادلات الشعبية، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي وفق معايير أعلى، بما يعود بمزيد من الفوائد على شعبي البلدين ويسهم في ضخ طاقة إيجابية أكبر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

قال الرئيس الصيني، إن الصين وكمبوديا تقدمان نموذجا للمساواة والثقة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين بين الدول ذات الأحجام المختلفة.

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، الملكة الأم الكمبودية نورودوم مونينيث سيهانوك.

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