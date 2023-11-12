الصين تجري تدريبات عسكرية مع 5 دول من جنوب شرق آسيا

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، إن الصين ستُجري تدريبات عسكرية مشتركة مع 5 دول من جنوب شرق آسيا من منتصف إلى أواخر نوفمبر.

وستشارك في التدريبات، التي ستُجرى في إقليم قوانجدونج بجنوب الصين، قواتٌ من كمبوديا ولاوس وماليزيا وتايلاند وفيتنام.

وقالت "شينخوا" إن التدريبات ستركز على مكافحة الإرهاب والسلامة البحرية.

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