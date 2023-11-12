الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصين تجري تدريبات عسكرية مع 5 دول من جنوب شرق آسيا

الصين تجري تدريبات
الصين تجري تدريبات عسكريه،فيتو

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، إن الصين ستُجري تدريبات عسكرية مشتركة مع 5 دول من جنوب شرق آسيا من منتصف إلى أواخر نوفمبر.

وستشارك في التدريبات، التي ستُجرى في إقليم قوانجدونج بجنوب الصين، قواتٌ من كمبوديا ولاوس وماليزيا وتايلاند وفيتنام.

وقالت "شينخوا" إن التدريبات ستركز على مكافحة الإرهاب والسلامة البحرية.

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