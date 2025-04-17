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رياضة

كأس عاصمة مصر، زد يتأخر أمام سيراميكا بثلاثية في الشوط الأول

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

تأخر فريق زد أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة. كأس عاصمة مصر.

وسجل ثلاثية فريق سيراميكا كليوباترا كل من: محمد رضا بوبو وزلاكة وإبراهيم محمد في الدقائق 4 و15 و22. 

تشكيل زد أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر 

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد في كأس عاصمة مصر

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:  

حراسة المرمى: محمد بسام.   

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.  

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو  - إسلام عيسى -  محمود زلاكة - احمد بلحاج.  

خط الهجوم: فخري لاكاي. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - يوسف عفيفي- سعد سمير  - چاستيس آرثر- محمد عادل - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ترتيب المجموعة الثانية

ويحتل فريق البنك الأهلي في المركز الأول بالمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ويأتي سيراميكا ثانيا برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي غزل المحلة ثالثا، والمصري في المركز الرابع بـ3 نقاط، وأخيرا زد بنقطة واحدة.

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سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر محمد رضا بوبو سيراميكا وزد البنك الاهلي

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