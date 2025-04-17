التنكيل بسولاف فواخرجي.. والصفحة الجديدة المزعومة في سوريا!

مزاعم العفو العام التي ترددت مع بداية حكم أبو محمد الجولاني كانت فيما يبدو تكتيكا لخداع أي قوي يمكنها علي الأرض أن تقاوم.. وإذا كان أول عفو عام صدر كان بحق رجال الجيش العربي السوري فمن البداهة أن نفهم إن أي أعمال أقل مما قام به رجال القوات المسلحة السورية محل عفو!

بعدها.. تفجرت قضية السجون السورية وما جري فيها.. ورغم القمع المعروف عن النظام السوري كأنظمة عربية عديدة.. وشاهدته بنفسي في زيارة سابقة لدمشق قبل 2011، لكن تبقي كل الفيديوهات التي صدرت محل شك مع خبراء في التزييف والتزوير والكذب..

وهذا الفصيل خبير في التلفيق حتي وهو في المعارضة، فما بالكم لو أحكم قبضته علي البلاد والعباد؟! ومع ذلك قلنا أن الإعلان عن مطاردة أي مسئول عن تعذيب مواطن سوري حق.. والقصاص لمن سجن ظلما أو عذب بلا ذنب حق.. لكن بعدها حدث ما توقعناه من أحداث الساحل السوري والقتل الجماعي وعلي الهوية!



اليوم لا جيش ولا رجال أمن.. اليوم قضية رأي يتم التنكيل بصاحبتها.. والتهمة عبيطة وغبية.. امتناع الفنانة سولاف فواخرجي عن الاعتراف بجرائم النظام الاسدي! نعم ؟! تريدون إجبار الناس علي ما لا يريدون؟! ماذا لو كان ذلك مقال للرأي في صحيفة سورية؟! فماذا ستفعلون أمام شهادة شاهد في المحكمة نفي أي تهمة لم يرها ولم يحضرها ولم يشاهدها ولا يعرف عنها شيئا؟!

وماذا لو كانت سولاف لا تريد ذكر حاكم بلدلها بسوء وهي خارج وطنها؟! هذا يحسب لها ويجعل ميزانها يعادل ألف من أولئك ممن يبيعون شرف أوطانهم ويزيفون تاريخ بلدهم أمام دولارات يقدمها صاحب القناة، أو بودكاست يجرجرهم إلي حيث يريد فيتجرجرون بمزاجهم وإلي حيث يريد هو أيضا!



ثم إذا كانت التهمة سياسية -مثلا مثلا- فما علاقة نقابة الممثلين السوريين بالأمر؟! ما علاقة الفن بالموضوع؟!



سوريا إلي المجهول وكما قلنا في البداية.. كل ما يجري لزوم ما يلزم، وما يلزم هو تثبيت أركان حكم الإخوان هناك.. ثم سنري الوجه الحقيقي للجولاني وللذين معه ومن خلفهم جميعا!



تحية ل سولاف فواخرجي.. الرقيقة المحترمة.. إبنة سوريا العربية عاشقة مصر وشعبها.. والتحية للفنانة وفاء عامر، أول من ساندنتها ودعمتها وردت سولاف التحية بأحسن منها.. وعلي حملة التضامن مع سولاف أن تتوسع.. وتكبر.. وكل أرض العرب أرضها ومصر أولها.. عاصمة النور والفن والحق والخير والجمال وإلي الأبد!

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