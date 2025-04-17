مصير شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%

انتهى اجتماع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، وأصبح بذلك تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وارد بقوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت مصادر أن هناك اتجاها قويا في بنكي الأهلي ومصر إلى تخفيض العائد على منتجات البنكين من شهادات الادخار، كما يتم دراسة الاكتفاء بطرح الشهادة السنوية ذات العائد 27% سنويا و23.5% شهريا.

كما أنه من المنتظر أن تقوم العديد من البنوك الأخرى الخاصة والعاملة في السوق المصرفي بدراسة تخفيض العائد على الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي اليوم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة

يأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

ارتفاع معدل التضخم السنوي

ويأتي قرار البنك المركزي، بعد التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول ارتفاع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025، مقارنة بـ12.5% في فبراير، وفي المدن، سجل التضخم 13.6%، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.