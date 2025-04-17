محافظا دمياط والدقهلية يفتتحان معرض دي بلس العقاري في دورته الثانية بالمنصورة (صور)

شهدت مدينة المنصورة انطلاق فعاليات الدورة الثانية من معرض "دي بلس العقاري"، الذي تنظمه شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية، ويستمر حتى 19 أبريل الجاري بفندق رمادا، بحضور نخبة من كبار المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري.

جولة تفقدية لأجنحة المعرض والفرص الاستثمارية بدمياط

افتتح المعرض كل من الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية أبرزهم الدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، والدكتور محمد العرابي رئيس شعبة التطوير العقاري بدمياط.

وتفقد المحافظان أجنحة المعرض التي ضمت 22 عارضًا من المطورين العقاريين، قدموا مشروعاتهم المتميزة في مدينتي دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، وسط عروض تخفيضات تصل إلى 25% وتسهيلات في السداد، إلى جانب زيارة خاصة لجناح إدارة الاستثمار بمحافظة دمياط، الذي عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة.

محافظا دمياط والدقهلية يفتتحان معرض "دي بلس العقاري" في دورته الثانية بالمنصورة

لقاء تنسيقي وتوأمة بين المحافظتين

وعلى هامش الافتتاح، عقد محافظا دمياط والدقهلية لقاء بمقر ديوان عام محافظة الدقهلية، ناقشا خلاله آليات التعاون المشترك، والاتفاق على إقامة المعرض بشكل دوري بين المحافظتين، في إطار تعزيز جهود الترويج الاستثماري. وقد تم تبادل دروع التقدير بين المحافظين، تأكيدًا على روح التعاون والشراكة.

الشهابي: المعرض نقلة نوعية في التسويق الاستثماري خارج المحافظة

وفي كلمته، أشاد الدكتور أيمن الشهابي بما يقدمه المعرض من دعم لقطاع العقارات باعتباره أحد المحاور التنموية الرئيسية، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض ضمن فعاليات "مهرجان دمياط حاجة تانية" في نوفمبر الماضي، والتي سجلت مبيعات تجاوزت المليار جنيه خلال ثلاثة أيام فقط.

وأكد محافظ دمياط أن إقامة المعرض في المنصورة يُعد خطوة جديدة نحو تسويق الفرص الاستثمارية لدمياط على مستوى إقليمي أوسع، في إطار استراتيجية المحافظة لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ختام برسالة تقدير وتطلع لمزيد من التعاون

واختتم الدكتور الشهابي كلمته بتوجيه الشكر للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على التعاون المثمر، مؤكدًا على أهمية استمرار الشراكة بين المحافظتين لما فيه صالح المواطن والتنمية المستدامة.

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