رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية: السولار عصب حياة الفلاح ويؤثر على أسعار جميع الحاصلات

حالة من القلق أصابت السوق المحلية من موجة ارتفاعات مرتقبة في سعر السلع والخدمات، مع مرور 7 أيام على تطبيق قرار رفع أسعار السولار والبنزين، حيث أكد خبراء حتمية تأثر أسعار السلع الغذائية بهذه القرار.

السوق المحلية شهد فترة كبيرة من الاستقرار

قال حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن السوق المحلية شهد فترة كبيرة من الاستقرار، مع ثبات أسعار السلع، بفضل تكاتف جهود الجهات المعنية مع الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي قام بدور كبير في توفير السلع وتوفير مخزون استراتيجي من جميع السلع.

رفع سعر المحروقات يعد قرارًا طبيعيا ضمن سياسات الحكومة لرفع الدعم

وأضاف «عبدالغفار» لـ «فيتو» أن قرار رفع سعر المحروقات يعد قرارًا طبيعيا ضمن سياسات الحكومة لرفع الدعم التدريجي، لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، ومن حق الحكومة اختيار التوقيت المناسب لاتخاذ القرارات.

حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ

السوق المحلية لن يتأثر خلال الفترة المقبلة بأي نقص لأي سلعة

ويرى «عبدالغفار» أن السوق المحلية لن يتأثر خلال الفترة المقبلة بأي نقص لأي سلعة، قائلًا: «نحن لدينا مخزون استراتيجي لجميع السلع، وأن أقل مخزون استراتيجي للسلع يكفي 6 أشهر وأكثر».

الارتفاعات في أسعار السلع لن تتعد الـ 10% على أقصى تقدير

وأوضح أن تأثير رفع سعر المحروقات سيؤثر على أسعار النقل وبالتالي زيادة تكلفة السلع، ولكن الارتفاعات في أسعار السلع لن تتعدى الـ 10% على أقصى تقدير، إلا إذ حاول البعض التربح برفع أسعار السلع بحجة ارتفاع سعر الوقود، وعليه فإن أي ارتفاع يزيد عن 10% سيكون غير مبرر ويجب أن يواجه بحزم شديد جدًا.

كنت ضد زيادة سعر السولار في الوقت الحالي

واستطرد قائلًا: «أنا كنت ضد زيادة سعر السولار في الوقت الحالي، إذ كان يجب الحفاظ على ثبات سعره، لأن السولار عصب الحياة للفلاح وسيؤثر على جميع أسعار الحاصلات الزراعية، فالدولة ستتحمل فرق السولار في تكلفة رغيف الخبز المدعم، لكن زيادة تكلفة إنتاج الحاصلات الزراعية من سيتحملها؟

خسائر كبيرة على الفلاحين

وتابع: لذلك سيضع الفلاح الزيادة الناتجة عن السولار في تكلفة المنتج وبالتالي رفع السعر، وهذا يزيد الأعباء على الفلاحين، خاصة وأن آليات العرض والطلب هى التي تتحكم في أسعار الخضراوات والفاكهة، إذ توجد حاصلات تباع بأقل من تكلفة إنتاجها بسبب زيادة الكميات المعروضة منه، مثلما حدث في محصول الطماطم خلال الفترة الأخيرة، وهذا يؤدي إلى خسائر كبيرة على الفلاحين.

ضرورة استغلال ما يحدث في الاقتصاد العالمي

وطالب الحكومة بضرورة استغلال ما يحدث في الاقتصاد العالمي متأثرة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية، إذ توجد منها فرص كبيرة لتعزيز الاقتصاد المصري، مع جذب الأسواق الناشئة والمصدرة لأمريكا لنقل مصانعهم إلى مصر فإن ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

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