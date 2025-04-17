كأس عاصمة مصر، بابا بادجي يقود هجوم المصري في مباراة غزل المحلة

أعلن التونسي أنيس بو جلبان، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة فريق غزل المحلة مساء اليوم الخميس على إستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري لمباراة غزل المحلة

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط..

ميدو جابر، أحمد علي عامر، حسين فيصل كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.



البدلاء: محمد شحاتة، كريم العراقي، حسن علي، سامادو أتدجيكو، أمادو با، يوسف الجوهري، كريم بامبو، أحمد القرموطي، ليستويل أمانكونا.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد السويس الجديد بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (عاصمة مصر).

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

مباراة غزل المحلة والمصري

ويدخل غزل المحلة مباراة المصري املا في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ علي آماله في عبور دور المجموعات والتأهل إلي الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

على الجانب الآخر، يدخل فريق المصري المباراة طامحا هو الآخر في تحقيق الفوز للتمسك بآمال التأهل لدور ربع النهائي من البطولة بشرط عدم فوز فريق سيراميكا كليوباترا على زد.

حكام مباراة غزل المحلة والمصري

ترتيب مجموعة غزل المحلة والمصري في كأس عاصمة مصر

1- البنك الأهلي 8 نقاط.

2- غزل المحلة 4 نقاط.

3- سيراميكا 4 نقاط.

4- المصري 3 نقاط.

5- زد 1 نقاط.

تعديل في موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن تعديل في موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة لتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق السابع عشر من أبريل الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الأربعاء الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وجاء هذا التعديل استجابة للمخاطبات الرسمية التي قامت بها إدارة النادي المصري والتي طالبت بإجراء مباريات تلك الجولة في توقيت واحد إعمالًأ لمبدأ تكافؤ الفرص.

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