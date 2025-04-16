المصري في السويس اليوم لمواجهة غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

يسافر فريق المصري البوسعيدي اليوم الأربعاء إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (عاصمة مصر)

ويختتم المصري معسكره بالقاهرة اليوم الأربعاء قبل السفر إلى السويس لخوض المباراة.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

ويلتقي فريق المصري البوسعيدي نظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد الخميس على استاد السويس الجديد بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة (عاصمة مصر).

تعديل في موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن تعديل في موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة لتقام في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق السابع عشر من أبريل الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الأربعاء الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وجاء هذا التعديل استجابة للمخاطبات الرسمية التي قامت بها إدارة النادي المصري والتي طالبت بإجراء مباريات تلك الجولة في توقيت واحد إعمالًأ لمبدأ تكافؤ الفرص.

يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري

وقرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، بعد الفوز على بتروجت برباعية نظيفة في الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق البوسعيدي تدريباته عصر أمس الثلاثاء على استاد الكلية الحربية، استعدادا لمباراته مع فريق غزل المحلة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- البنك الاهلي 8 نقاط

2- غزل المحلة 4 نقاط

3- سيراميكا 4 نقاط

4- المصري 3 نقاط

5- زد 1 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.