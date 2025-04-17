الخميس 17 أبريل 2025
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اقتصاد

قبل اجتماع المركزي، الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

الدولار يواصل الارتفاع
الدولار يواصل الارتفاع في البنوك المصرية

سعرصرف الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعا جديدا بختام حركة تعاملات اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بنحو 2 قرش بالبنك المركزي المصري، وذلك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة مساء اليوم.

اقرأ التالى: الدولار يرتفع في البنوك المصرية قبيل اجتماع المركزي

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

 ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 51.05 جنيه للشراء.
- 51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.06 جنيه للشراء.
- 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.06 جنيه للشراء.
- 51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر 

- 51.08 جنيه للشراء.
- 51.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.08 جنيه للشراء.
- 51.18 جنيه للبيع.

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.  

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

سعر الدولار 
سعر الدولار 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

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