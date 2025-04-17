إنقاذ طفل بعد ابتلاعه عملة معدنية بالشرقية (صور)

نجح الفريق الطبي بوحدة المناظيربمستشفى ابوكبيرالمركزى محافظة الشرقية،بقيادة الدكتورمحمود عبده مشرف أخصائي مناظير الجهاز الهضمي ورئيس اللجنة العلمية بالمستشفى، وبمشاركة الدكتورأحمد عيسي منسق العمل بالوحدة، والدكتورة أسماء السيد استشاري التخدير بالمستشفى، وتحت إشراف الدكتور محمد نور الدين رئيس اللجنة العلمية والمشرف العام على المناظير بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتورة أميرة خلف مديرة المستشفى، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر4 سنوات من الاختناق بسبب ابتلاع عملة معدنية.

إنجاز طبي جديد بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية

وذلك في إنجاز طبي جديد بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية بعد تفعيل وحدة مناظيرالجهاز الهضمي للأطفال الجديدة بمستشفى أبوكبير المركزي.

تفعيل وحدة مناظيرالأطفال وإنقاذ طفل بعد ابتلاعه لعملة معدنية بالشرقية،فيتو

هذا بجانب إجراء منظار معدة طوارئ لطفلة تبلغ من العمر 10سنوات تعاني من قيء دموي، مع إجراء لستة أخرى مكونة من 11 منظار ما بين معدة وقولوني، منها ثلاث حالات محجوزة بعناية الكبد بالمستشفى.

تفعيل وحدة مناظيرالأطفال وإنقاذ طفل بعد ابتلاعه لعملة معدنية بالشرقية،فيتو

التعامل مع الحالة الأولى بإجراء منظارمعدة طوارئ للطفل واستخراج عملة معدنية علقت أسفل صمام المرئ العلوي

وأوضح الدكتورهاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه تم التعامل مع الحالة الأولى بإجراء منظارمعدة طوارئ للطفل واستخراج عملة معدنية علقت أسفل صمام المرئ العلوي، حيث ابتلعها منذ ثماني عشرة ساعة وأدت إلى انسداد في مجرى الطعام والتهابات بجدار المرئ بسبب ضغط العملة على جدار المرئ، وإنقاذ الطفل قبل حدوث ثقب في جدار المرئ.

تفعيل وحدة مناظيرالأطفال وإنقاذ طفل بعد ابتلاعه لعملة معدنية بالشرقية،فيتو3

صحة الشرقية:إجراء 11 منظار للكبار

كما تم إجراء المنظار الثاني للطفلة بعد تبين وجود ارتجاع غير ملتهب بالمرئ والتهابات شديدة بالمعدة، وتم أخذ عينات منها، وإجراء 11 منظار للكبار، حيث تم عمل ربط دوالي المرئ وحقن دوالي المعدة لبعض الحالات وأخذ عينات من المعدة والقولون لحالات أخرى، وتم خروج جميع الحالات بفضل الله، بحالة صحية جيدة، بعد وصف العلاج والتعليمات اللازمة، والتوصية بالمتابعة في العيادة الخارجية للجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى.

وأكد الدكتورهاني جميعة أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، حريصة على تطوير الوحدات الطبية بالمحافظة،وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة المديرية لتحديث وحدات المناظير وتقديم خدمات طبية متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، واستكمالًا للأداء المتميز لوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى أبوكبير المركزي، بإجراء مناظير متقدمة للأطفال، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة لهم، مشيدًا بجهود الفرق الطبية بمستشفى أبو كبير المركزي في تفعيل الوحدة الجديدة وإنجاز هذه الحالات بدقة وكفاءة،.

تفعيل وحدة مناظيرالأطفال وإنقاذ طفل بعد ابتلاعه لعملة معدنية بالشرقية،فيتو3

وقدم وكيل الوزارة الشكرللدكتوربهاء أبوشعيشع وكيل المديرية،الدكتورشريف شاهين مديرعام الطب العلاجي، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والمشرف العام على المناظير بالمديرية، ولمدير المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والفنيين وجميع القائمين على هذا العمل، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة أبو كبير والمراكز المحيطة بها.

تفعيل وحدة الكي الحراري للأورام لأول مرة بمستشفى أبوكبير المركزي

وأشارمحمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن وحدة المناظير الجديدة بمستشفى أبو كبير المركزي، تعد الوحدة الثانية للأطفال بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، بعد وحدة مستشفى بلبيس المركزي، والتي تم دعمها بالتجهيزات الطبية اللازمة، منها جهاز منظار معدة وقولوني للأطفال، كما تأتي أيضًا بعد تفعيل وحدة الكي الحراري للأورام لأول مرة بمستشفى أبوكبير المركزي خلال الأيام القليلة الماضية، لخدمة مرضى الأورام وأمراض الكبد بمركز ومدينة أبو كبير والمراكز المحيطة بها.

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