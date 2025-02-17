الإثنين 17 فبراير 2025
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محافظات

الصحة تكشف تفاصيل حادث حالات الاختناق بالشرقية

إحدى المدارس
إحدى المدارس

شهدت محافظة الشرقية اليوم الاثنين واقعة مؤسفة بعد إصابة 29 طالبا وطالبة ومعلما بإحدى مدارس بلبيس الخاصة في محافظة الشرقية بحالات اختناق بسبب انبعاث روائح كريهة أو غاز من مكان مجهول بالقرب من المدرسة.

إصابة 27 طالبًا ومعلمًا باختناق بسبب انبعاث روائح كريهة بالشرقية، والتعليم ترد

 

بيان هام من صحة الشرقية بشأن الواقعة

وأصدرت مديرية الصحة بالشرقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا منذ قليل، جاء نصه كالتالي: أنه في إطارالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة أبنائنا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تعلن مديرية الشئون الصحية بالشرقية عن استقبال مستشفى بلبيس المركزي 29 حالة منهم 27 طالبًا من إحدى المدارس الخاصة ومعلمتين، بقسم الاستقبال والطوارئ، وذلك نتيجة تعرضهم لحالات اختناق إثر تسرب غاز من أحد المصانع بمدينة بلبيس.

 

تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين

أشار البيان إلى أنه على الفور تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى المركزى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، تحت إشراف الدكتورهاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وصرف العلاج اللازم لهم، حتى استقرت حالتهم الصحية، وتماثلوا للشفاء التام، وخرجوا جميعًا من المستشفى بحالة جيدة بعد تلقي العلاج.

وختم،ويؤكد وكيل وزارة الصحة بأن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، تتابع عن كثب الحالة الصحية للمواطنين بالمحافظة، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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