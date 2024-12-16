مجازاة الفريق الطبي للحضانات بمستشفى أبو حماد في الشرقية (صور)

تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بشكل مفاجئ مستشفى أبو حماد المركزي، يرافقه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وذلك بعد المرور المفاجئ على مستشفى القرين المركزي.

تكدس من المرضى وذويهم بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو حماد المركزى

وتفقد وكيل الوزارة يرافقه وكيل المديرية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتلاحظ وجود تكدس من المرضى وذويهم بقسم الاستقبال والطوارئ، وشدد على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين بالاستقبال.

مجازاة طبيب وتمريض الحضانات بمستشفى أبو حماد بالشرقية بسبب التقصير في العمل،فيتو

وكيل صحة الشرقية يوجه بتوفير مكان لتطعيم الأطفال بمستشفى أبو حماد المركزى خارج الاستقبال للمساهمة في منع التزاحم بالقسم

كما كلف المدير المناوب بالمستشفى بتوفير مكان آخر لتطعيم الأطفال خارج الاستقبال للمساهمة في منع التزاحم بالقسم، كما وجه وكيل الوزارة بسرعة إصلاح أي كراسي متحركة بالمستشفى، وقام بتفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

مناظرة الملفات الطبية للمرضى بالمستشفى

كما تفقد الدكتور هاني جميعة وحدة العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي بها 10 أسرة وتعمل بكامل طاقتها، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، مناقشًا الأطباء عن الحالة الصحية لكل مريض، وموجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد قسم المعامل، وقام بمتابعة السجلات به، والتأكد من توافر الكيتسات والكيماويات اللازمة لإجراء الفحوصات المعملية، ومن كفاءة عمل الأجهزة الطبية.

مجازاة طبيب وتمريض الحضانات بمستشفى أبو حماد بالشرقية بسبب التقصير في العمل،فيتو1

معاقبة طبيب والتمريض المكلف بالنوبتجية عن التنسيق لإحدى الحالات التي تم استقبالها بقسم الحضانات

كما تفقد «جميعة» قسم الحضانات، وتلاحظ أثناء المرور تأخر الطبيب والتمريض المكلف بالنوبتجية عن التنسيق لإحدى الحالات التي تم استقبالها بقسم الحضانات وعدم تسكينها بالمشروع القومي لرعايات مصر، وقرر وكيل الوزارة مجازاة الطبيب والتمريض النوبتجي المتسبب في ذلك، وتم توجيه مدير الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، بالمتابعة المستمرة لقسم الحضانات بالمستشفى.

مجازاة طبيب وتمريض الحضانات بمستشفى أبو حماد بالشرقية بسبب التقصير في العمل،فيتو11

صحة الشرقية: قافلة طبية بقرية الرست تقدم خدماتها لـ 2483 مواطنا

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية نُفذت قافلة طبية علاجية شاملة بـ قرية الرست، التابعة لمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار يومين، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمناطق النائية.

مجازاة طبيب وتمريض الحضانات بمستشفى أبو حماد بالشرقية بسبب التقصير في العمل،فيتو2

توقيع الكشف المجانى على 2483 مواطنا

وشملت القافلة ١١ عيادة متخصصة في ١٠ مجالات طبية، منها الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، والأسنان، بالإضافة إلى تخصيص عيادتين للأطفال. وقدمت القافلة الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكري والضغط، ووقعت الكشف الطبي المجاني على ٢٤٨٣ مريضًا، مع صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٧ حالات لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية.

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