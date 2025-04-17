الخميس 17 أبريل 2025
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التعليم بدمياط تعلن حالة التأهب لامتحانات أبريل ونهاية العام

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد اليوم الأستاذ "ياســـر عمــارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا عبر الإنترنت، ضم قيادات المديرية والإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة واستعراض خطة المديرية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن امتحانات شهر أبريل وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وكيل الوزارة يجتمع عبر الإنترنت، مع قيادات المديرية والإدارات التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع عبر الإنترنت، مع قيادات المديرية والإدارات التعليمية

 

حضر الاجتماع كل من؛ الأستاذ بكر عيد، مدير عام التعليم العام، والأستاذ أحمد عبد الرازق مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتورة رحاب البراشي، مدير إدارة المتابعة، والأستاذة نشوى البدالي، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والأستاذة أحلام زقزوق، مدير الإدارة القانونية، بالإضافة إلى مديري ووكلاء الإدارات التعليمية المختلفة، عبر الإنترنت.

تشديد على الجدية والانضباط وتشكيل الكنترولات ولجان مكافحة الغش

 

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أهمية امتحانات نهاية العام، مشددًا على أنها "خط أحمر" وأنه لا تهاون في أي عمل من أعمال الامتحانات التي أقرتها الوزارة.

كما أوضح أن امتحان شهر أبريل لا يقل أهمية عن امتحان آخر العام، ويجب التعامل معه بنفس الجدية.

ووجه الأستاذ "ياســـر عمـــاره" موجهي عموم المواد بضرورة أن تكون الامتحانات تقييمية وهادفة لقياس مستوى الطلاب بشكل حقيقي، وليست تعجيزية. كما أكد على ضرورة الانتهاء من تسليم الامتحانات إلى جميع المدارس في المواعيد المحددة، وتشكيل الكنترولات ولجان مكافحة الغش، بالإضافة إلى تشكيل غرف العمليات لمتابعة سير الامتحانات.

وفي سياق متصل، وجه وكيل الوزارة مدير الشؤون القانونية بسرعة الانتهاء من التحقيقات الخاصة بأعمال الامتحانات، والالتزام الكامل بالقرار الوزاري رقم ٣٤، مع مراعاة الدقة في كتابة التحقيقات حفاظًا على حقوق الطلاب.

كما أكد على موجهي عموم المواد بضرورة متابعة الانتهاء من شرح وتغطية كافة المناهج الدراسية المقررة، وتفعيل المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة لضمان استعدادهم الأمثل للامتحانات.

 

مطالب بسرعة صرف مستحقات المعلمين وتجهيز الاستراحات بشكل لائق

 

وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل الوزارة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بسرعة الانتهاء من صرف جميع مستحقات المعلمين المتأخرة، بما في ذلك مستحقات المعلمين بالحصة والعلاوة التشجيعية.

كما شدد على ضرورة تجهيز استراحات لائقة ومجهزة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، تقديرًا لجهودهم في إنجاح العملية الامتحانية.

يأتي هذا الاجتماع الموسع في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بدمياط المكثفة لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي، وحرصها على توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب.

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