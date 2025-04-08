وكيل تعليم دمياط يتفقد عددا من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة

قام "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم بجولة تفقدية موسعة لعدد من المدارس التابعة لإدارتي دمياط وعزبة البرج التعليميتين، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها، وذلك بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

زيارة مدارس دمياط وعزبة البرج

شملت الجولة زيارة مدارس التحرير الابتدائية المطورة والشهيد مجدي أبو عماشة الإعدادية بنات بإدارة دمياط التعليمية، بالإضافة إلى مدرستي عزبة اللحم الابتدائية ومحمد أحمد الغباشي الابتدائية التابعتين لإدارة عزبة البرج التعليمية.

وكيل وزارة التعليم يتابع المدارس

بدأ وكيل الوزارة جولته بحضور طابور الصباح في مدرسة التحرير الابتدائية المطورة، حيث قام بتفقد الفصول الدراسية واطلع على دفاتر المعلمين وكراسات التقييمات الأسبوعية للطلاب.

التأكيد على انتظام الطلاب وأهمية الحضور

وخلال تفقده، شدد "ياسر عمارة" على الأهمية القصوى لانتظام الطلاب في الحضور إلى المدرسة وعدم التغيب، موضحًا أن الحضور المستمر يضمن حصول الطلاب على درجات المواظبة والتقييمات التي تؤثر بشكل كبير على نتائجهم النهائية في نهاية العام الدراسي. وأكد أن كل يوم غياب للطالب يفقده العديد من الدرجات التي يصعب تعويضها لاحقًا.

تضافر جهود المعلمين والبيئة التعليمية المحفزة

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين بالمدارس من أجل توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، تساهم في تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية. وأكد على أهمية المتابعة الدورية من قبل المعلمين لأداء الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان تحقيق أفضل النتائج.

حرص على تحسين العملية التعليمية

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط على متابعة سير العملية التعليمية بشكل دقيق والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والمعلمين، وذلك لضمان جودة التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة.

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