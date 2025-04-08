الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد عددا من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فيتو

قام "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم بجولة تفقدية موسعة لعدد من المدارس التابعة لإدارتي دمياط وعزبة البرج التعليميتين، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها، وذلك بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

زيارة مدارس دمياط وعزبة البرج

شملت الجولة زيارة مدارس التحرير الابتدائية المطورة والشهيد مجدي أبو عماشة الإعدادية بنات بإدارة دمياط التعليمية، بالإضافة إلى مدرستي عزبة اللحم الابتدائية ومحمد أحمد الغباشي الابتدائية التابعتين لإدارة عزبة البرج التعليمية.

 

وكيل وزارة التعليم يتابع المدارس
وكيل وزارة التعليم يتابع المدارس

بدأ وكيل الوزارة جولته بحضور طابور الصباح في مدرسة التحرير الابتدائية المطورة، حيث قام بتفقد الفصول الدراسية واطلع على دفاتر المعلمين وكراسات التقييمات الأسبوعية للطلاب.

التأكيد على انتظام الطلاب وأهمية الحضور

وخلال تفقده، شدد "ياسر عمارة" على الأهمية القصوى لانتظام الطلاب في الحضور إلى المدرسة وعدم التغيب، موضحًا أن الحضور المستمر يضمن حصول الطلاب على درجات المواظبة والتقييمات التي تؤثر بشكل كبير على نتائجهم النهائية في نهاية العام الدراسي. وأكد أن كل يوم غياب للطالب يفقده العديد من الدرجات التي يصعب تعويضها لاحقًا.

تضافر جهود المعلمين والبيئة التعليمية المحفزة

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين بالمدارس من أجل توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، تساهم في تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية. وأكد على أهمية المتابعة الدورية من قبل المعلمين لأداء الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان تحقيق أفضل النتائج.

حرص على تحسين العملية التعليمية

تأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط على متابعة سير العملية التعليمية بشكل دقيق والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والمعلمين، وذلك لضمان جودة التعليم وتحقيق الأهداف المرجوة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة دمياط التعليمية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السيد محمد عبد اللطيف انتظام الطلاب جولة تفقدية موسعة سير العملية التعليمية للاطمئنان على سير العمل وزارة التربية والتعليم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يستقبل مدير المساحة الجديد ويناقش آليات تعزيز التعاون المشترك

انطلاق أولى فعاليات مبادرة " ونس" لكبار السن بدمياط

مدير "تعليم دمياط" يتفقد مدارس إدارة عزبة البرج التعليمية

التضامن توزع سلعا غذائية على 60 أسرة بفارسكور في دمياط

مدينة عزبة البرج بدمياط تحتضن فعاليات مبادرة بداية الرئاسية (صور)

تأكيدًا على أهمية البر بالوالدين، تعليم دمياط تنظم زيارة لدار المسنين برأس البر

محافظ دمياط يقرر تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي

محافظ دمياط يوافق على النزول بتنسيق القبول بفصول الخدمات المرحلة الثانوية لـ185 درجة

الأكثر قراءة

الزمالك يستبعد زيزو من مباراة ستيلينبوش

زغلول صيام يكشف سر تواجد زيزو في سفارة أمريكا.. ورسالة اللاعب للرئيس الأمريكي.. ومش لازم كل حاجة أهلي وزمالك!!!

زيزو يكشف وجهته القادمة وموقفه مع الزمالك في بيان علي صفحته الرسمية

لا تراجع، أول تعليق من الأهلي على بيان زيزو

أبرزها منح متبرع البلازما 200 جنيه، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

تصالح حسام حسن وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية

لجنة التخطيط بالزمالك تدرس عقد جلسة عاجلة مع زيزو

بعد استبعاده من مباراة ستيلينبوش، زيزو يتدرب منفردا في مران الزمالك (فيديو)

منوعات

المزيد

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم 10 سلع صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

تفسير رؤية العاصفة في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعاب

«وما جعلناهم جسدا»، الشعراوي يوضح تأكيد الله على بشرية الأنبياء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية