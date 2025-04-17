5 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة العام القادم، تعرف على البرامج الدراسية والتخصصات

أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على إنشاء 5 جامعات أهلية جديدة، تضاف إلى 20 جامعة أهلية قائمة بالفعل، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/ 2026.

وتسعى الدولة من خلال الجامعات الأهلية الجديدة لتوفير برامج دراسية جديدة ومتطورة، تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتعمل بشراكات مع جامعات دولية ذات سمعة عالمية أكاديمية مرموقة.

والجامعات الأهلية الجديدة هي، جامعة دمياط الأهلية، وجامعة الفيوم الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة طنطا الأهلية.

7 جامعات أهلية جديدة تنتظر الموافقة على بدء الدراسة

ومن المنتظر أن تتم الموافقة على بدء الدراسة بـ 7 جامعات أهلية أخرى، هي جامعة القاهرة الأهلية، وجامعة عين شمس الأهلية، وجامعة كفر الشيخ الأهلية، وجامعة سوهاج الأهلية، وجامعة دمنهور الأهلية، وجامعة السويس الأهلية وجامعة الوادي الجديد الأهلية، بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية على إنشائها.

وننشر في هذا التقرير تخصصات كل جامعة أهلية جديدة ستبدأ الدراسة بها العام القادم 2025/2026، والبرامج الدراسية المتوفرة بها.

تخصصات وكليات جامعة دمياط الأهلية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على بدء الدراسة بجامعة دمياط الأهلية في العام الدراسي 2025/2026، في 7 كليات هي:

كلية التمريض

كلية الفنون والتصميم

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية السياحة والآثار

كلية إدارة الأعمال

كلية الألسن

كلية القانون

البرامج الدراسية بجامعة الفيوم الأهلية

تبدأ الدراسة بـجامعة الفيوم الأهلية اعتبارا من العام القادم 2025/2026 في 7 كليات هي:

كلية الطب

كلية طب وجراحة الفم والأسنان

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية التمريض

كلية العلوم

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كليات جامعة الأقصر الأهلية

تبدأ الدراسة بجامعة الأقصر الأهلية بـ 4 كليات أساسية اعتبارا من العام الدراسي 2025/ 2026

كلية السياحة والآثار

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كلية الفنون التطبيقية

6 كليات جديدة بجامعة مدينة السادات الأهلية

تضم جامعة مدينة السادات الأهلية 6 تخصصات موزعة على 6 كليات وهي كالتالي:

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كلية التجارة

كلية العلوم

كلية الصيدلة

كلية الطب البيطري

كلية السياحة والفنادق

بدء الدراسة في 10 كليات بجامعة طنطا الأهلية

تبدأ جامعة طنطا الأهلية الدراسة هذا العام بـ 10 كليات جديدة ومتنوعة جاءت كالتالي:

كلية الطب

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية التمريض

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية العلوم الإدارية

كلية الألسن

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية

عدد الجامعات الأهلية في مصر

وأخذت الدولة على عاتقها إنشاء جامعات أهلية جديدة منذ عام 2019 لتوفير تخصصات عالمية جديدة توفر وظائف المستقبل، وتقدم مهارات تعليمية جديدة للطلاب، من خلال برامج دراسية متميزة تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

وبدأت الجامعات الأهلية في مصر بـ 4 جامعات أهلية دولية، هي الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، والملك سلمان.

ليضاف إليها منذ عامين 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن جامعات حكومية هي، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

وأضيفت إليها جامعات أخرى قائمة بالفعل هي الجامعة الفرنسية الأهلية، وجامعة النيل، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

وبعد الموافقة على بدء الدراسة بـ 5 جامعات أهلية جديدة اليوم يصبح عدد الجامعات الأهلية في مصر 25 جامعة مابين أهلية دولية ومنبثقة عن جامعات حكومية، على أن يصل العدد إلى 32 جامعة أهلية بعد الموافقة على 7 جامعات أخرى أقر مجلس الجامعات الأهلية بإنشائها.



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