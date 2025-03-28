الجمعة 28 مارس 2025
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انفوجراف

7 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها 2025-2026 (إنفوجراف)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

 

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7 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها 2025-2026 (إنفوجراف)

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