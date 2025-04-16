مصرع شاب أسفل عجلات قطار في القليوبية

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار فى القليوبية، اليوم الأربعاء، ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالقليوبية

تلقت أجهزة الأمنبالقليوبية، إخطارًا من الخدمات المعينة بمحطة السكة الحديد، بوقوع حادث ووجود متوف عند مزلقان الساحل بين منطقتي أجهور وبنها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص صدمه أحد القطارات، دون وجود شبهة جنائية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير الأمن بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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