محافظ القليوبية: زراعة 38 ألف فدان قمح العام الحالي

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن بدء موسم حصاد القمح للعام الحالي بالمحافظة، مؤكدًا أهمية هذا الموسم في دعم الأمن الغذائي الوطني، حيث تواصل المحافظة استقبال المحصول من خلال الصوامع ومراكز التجميع، وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين لضمان سلاسة عمليات التوريد.

حصاد محصول القمح بالقليوبية

ووجه المهندس أيمن عطية خلال الجولة كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين وتذليل أي عقبات تواجههم خلال عمليات الحصاد والتوريد، كما أكد ضرورة تسريع وتيرة استلام الأقماح من المزارعين في الصوامع المخصصة لضمان حصولهم على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المهندس أيمن عطية أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم في محافظة القليوبية يبلغ 38455 فدانًا، وأشار إلى أن عمليات الحصاد تسير بصورة منتظمة، حيث تم حتى الآن حصاد 216 فدانًا.

من جانبه، صرح المهندس محمد أمين محمد وكيل وزارة الزراعة بأنه تم حتى الآن توريد 3.4 طن من محصول القمح إلى صوامع المحافظة. وأكد على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسهيل عمليات التوريد وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم في أسرع وقت.

محافظ القليوبية: بدء حصاد محصول القمح

وتابع محافظ القليوبية تصريحاته أن الصوامع المستهدفة لتوريد محصول القمح تشمل صوامع شركة مطاحن شمال القاهرة الشركة العامة للصوامع والتخزين شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والشركة القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وأشاد محافظ القليوبية بالجهود التي يبذلها المزارعون والعاملون في قطاع الزراعة لضمان تحقيق الأمن الغذائي للمحافظة والوطن.

كما أكد على دعم المحافظة الكامل للمزارعين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح موسم الحصاد والتوريد.

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