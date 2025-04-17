مواصفات سلسلة هواتف AllCall،بعد اطلاقها رسميا

أطلقت AllCall، مجموعة جديدة من الهواتف الذكية والتى تتضمن ثلاث فئات رئيسية من وتشمل سلسة Magic Series للفئة الاقتصادية وسلسة Hero Series للفئة المتوسطة وسلسلة Power Series للفئة الرائدة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف AllCall.

مواصفات هواتف AllCall

تأتي هواتف AllCall مع بطاريات بسعة تصل إلى 5700 مللي أمبير وشاشات مقاومة للكسر ضمن سلسلة Magic Series، وعم كامل لشبكات 4G لتقديم تجربة اتصال سلسة.

يأتي هاتفAllCall Magic 15 max مع حجم الشاشة 6.6 بوصة ودقة عرض1600 × 720 بكسل مع معالج SC9863 Octa Core - 2.0GH ثماني النواة.

أما الذاكرة الداخلية فياتى بذاكرة 128 جيجا ذاكرة مع رام 4 جيجا بايت وإصدار نظام التشغيل أندرويد 11 والكاميرا الخلفية 16 ميجابكسل.

بينما يأتي هاتف AllCall magic 15c فياتىنع كاميرا امامية بدقة 8 ميجابكسل وبطارية ليثيوم غير قابلة للإزالة، 5000 بسعة مللي أمبير.

ويبلغ حجم الشاشة بالبوصة 6.6 بوصة ومعالج ثماني النواة مع ذاكرة داخلية 64 جيجا ورام 2 جيجا بايت ونظام تشغيل أندرويد حيث قال عبد الحميد متولي، الرئيس التنفيذي AllCall مصر أنهم يرون في مصر سوقًا استراتيجيًا وذلك عبر JIT مع مستهدف تحقيق حصة سوقية تبلغ 5% في مصر بحلول نهاية 2025 وهو ما دفعهم للاستثمار في التصنيع المحلي في أسيوط، مع العمل حاليًا على تدشين مصنع جديد في الإسماعيلية خلال الأشهر الستة المقبلة وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى شمال أفريقيا، مع خطط لدخول أسواق ليبيا، تونس، المغرب، وأفريقيا بشكل عام.

مواصفات هاتف AllCall 20 max

يأتى هاتف AllCall 20 max مع شاشة 6.8 بتقنية HD وبطاريه بسعة 5500mAh مع معالج MediaTechوشاحن Type-Cوكاميرا امامية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بكسل وتبلغ سعة الذاكرة 64 جيجا بايت ورامات 4 جيجا بايت.

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