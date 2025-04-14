مواصفات وسعر هاتف سامسونج جالاكسي A56 5G

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A56 5G الذي يأتى ضمن هواتف الفئة المتوسطة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد.

مواصفات هاتف سامسونج

يأتي هاتف سامسونج الجديد بشاشة Super AMOLED بنسبة سطوع 120Hz بشكل الثقب في منتصف الشاشة بمساحة 6.7 إنش بجودة FHD+ ومزوده بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+ مع دعم الـ Always On Display مع ظهر من الزجاج المحمي بطبقة من جوريلا فيكتس بلس وإطار من معدن الالمونيوم.

ويأتي الهاتف مع معالج Exynos 1580 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Xclipse 540 مع دعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس الـ 5G.

وبالنسبة للكاميرات فالكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر من سوني IMX906 وهي الكاميرا الأساسية مع دعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع الـ Ultra Wide أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير الماكرو بالإضافة لدعمه إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

يدعم هاتف سامسونج تصوير الفيديوهات الـ 4K HDR بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية.

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط كما يدعم الهاتف خاصية الـ NFC ويأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67 حتى متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 15 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 7 كما يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim كما يدعم الـ E-sim.

سعر هاتف سامسونج

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت ويتوفر الهاتف بالوان البينك والرمادي الفاتح والأخضر والأسود ويبلغ سعر النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 22500 جنيه وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 24400 جنيه.

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