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السلطات الكويتية تسحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

ذكرت وسائل إعلام كويتية اليوم الخميس، أن سلطات البلاد قررت سحب الجنسية الكويتية من 1647 شخصا.

السلطات الكويتية تسحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص
 

 ومن جانبها أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت  اجتماعا اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف، حيث قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 1647 حالة.

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وأوضحت أنه تم سحب الجنسية من هذه الحالات، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وكانت الصحيفة قد بينت في وقت سابق، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تواصل فحص ومراجعة ملفات الحاصلين على الجنسية، واتخاذ القرارات في شأنها.

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