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رياضة

الفريق أسامة ربيع يستقبل أبو ريدة لمناقشة استعدادات استضافة كأس الأمم الأفريقية للشباب

رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس يستقبل هاني أبو ريدة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لمناقشة استعدادات استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، التي تنطلق يوم 27 أبريل الجاري في مصر.

وخلال اللقاء وجه أبو ريدة الشكر للفريق أسامة ربيع على دعمه لبطولة كأس الأمم تحت 20 عامًا، حيث يستضيف ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية 12 مباراة خلال منافسات البطولة، بينها جميع مباريات المجموعة الأولى، التي تضم المنتخب المصري صاحب الأرض، باستثناء المباراة الافتتاحية، التي تجمع منتخبي مصر وجنوب أفريقيا ويستضيفها ستاد القاهرة.

كما يستضيف ستاد هيئة قناة السويس مباراتين في الدور ربع النهائي، وإحدى مباراتي الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

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