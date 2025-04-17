بدء استقبال محصول القمح بشون وصوامع الدقهلية (صور)

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انتهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات، بالصوامع والشون بجميع مراكز ومدن المحافظة، وبدأ استقبال توريد محصول القمح موسم 2025 وذلك اعتبارًا من حتى يوم 15 /8 /2025.

بدء استقبال محصول القمح بالشون والصوامع بجميع مراكز الدقهلية

وأوضح "مرزوق" أن المساحة المنزرعة من القمح هذا الموسم تبلغ 231437 فدانا والمتوقع حصاده أكثر من 400 ألف طن، وقال إن إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح المنتظر توريده تبلغ 38 موقعا بنطاق المحافظة، بسعة تخزينية 275 ألف طن، وأضاف، أن أسعار التوريد 2200 جنيه لإردب القمح زنة 150 كيلو درجة 23.5 قيراط، 2150 جنيها لإردب القمح 23 قيراطا، و2100 جنيه لإردب القمح درجة 22.5 قيراط ويتم السداد خلال 48 ساعة.

تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية

وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتناسب ضغط سيارات النقل، والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشيرا لتذليل أي معوقات يمكن أن تصادف موسم التسويق.

تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية التوريد

كما شدد محافظ الدقهلية على تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور، ووجه المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بضرورة متابعة لجان التموين لأعمال التوريد حتى نهاية الموسم لهذا العام 2025 من أجل موسم توريد ناجح، وناشد محافظ الدقهلية مزارعي الدقهلية بسرعة توريد كميات القمح إلى الصوامع والشون المعدة لهذا الغرض.

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