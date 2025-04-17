الخميس 17 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصين: منفتحون على المفاوضات مع أمريكا في المجالات التجارية

الصين وأمريكا، فيتو
الصين وأمريكا، فيتو

أكدت الصين، اليوم الخميس، انفتاحها على المفاوضات مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وبحسب شبكة «العربية»، قالت وزارة التجارة الصينية: نحافظ على اتصالات طبيعية مع الولايات المتحدة.

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

وقال البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين والكرة حاليا في ملعبها.

وأضاف البيت الأبيض: الرئيس ترامب أعاد لبلادنا قوتها الصناعية العظمى.

واستكمل البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أكد أنه يريد الحوار مع إيران مع عدم السماح لها بحيازة سلاح نووي، وأن حملة الضغوط القصوى على طهران مستمرة.

محادثات الولايات المتحدة وإيران

وتابع البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أجرى اتصالا مع سلطان عمان وشكره على استضافة أول اجتماع مباشر مع طهران، لافتا إلى أن الزعيمين ناقشا العمليات الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين، وأن هناك جولة ثانية من المحادثات مع إيران السبت المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصين الولايات المتحدة وزارة التجارة الصينية البيت الأبيض ترامب الصين والولايات المتحدة

مواد متعلقة

تستهدف صادرات النفط الإيرانية، الولايات الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على الصين

بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين تهز أمريكا

البيت الأبيض: ترامب منفتح على التوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية والكرة في ملعب الصين

الصين تمنع شركات الطيران من استيراد طائرات بوينج الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

قبل اجتماع المركزي، صعود جديد للذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الخميس 17 أبريل 2025

"الأرواح والأموال في أيد أمينة"، مسعفان يسلمان نقود ومجوهرات بـ6.5 ملايين جنيه بالمنيا

بداية التغيير، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

أخبار مصر: ضربة أمنية جديدة لمحلات "بلبن ووهمي"، وفاة سعد محمد لاعب الزمالك، رد أصالة على غلق عيادة ابنتها، الذهب يقفز

الحكومة: صرف مستحقات توريد القمح خلال 48 ساعة وتحفيز الفلاحين على التوريد

بعد إبراهيم شيكا، وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق متأثرا بإصابته بمرض السرطان

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع المركزي

خدمات

المزيد

قبل اجتماع المركزي، صعود جديد للذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع المركزي

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس والتطبيق بدءا من هذا الموعد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 16-04-2025

المزيد

انفوجراف

"بلبن".. من القمة إلى الأزمة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الوصية بحج الفريضة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية