الخميس 17 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

القاهرة السينمائي يعلن اختيار مشروع فيلم "عين حارة" للمشاركة بمهرجان كان

صناع الفيلم، فيتو
صناع الفيلم، فيتو

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم، الخميس، عن اختيار مشروع فيلم "عين حارة" للمخرج العراقي ياسر كريم لتمثيل المهرجان في مبادرة Fantastic 7، التي تُقام سنويا ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، بالتعاون بين سوق مهرجان كان (Marché du Film) ومهرجان سيتجس لأفلام النوع (Sitges Film Festival).

وتعد Fantastic 7 مبادرة عالمية مرموقة تسلط الضوء على مستقبل سينما النوع (الخيال، الفانتازيا، والرعب) من خلال تقديم 7 مشاريع واعدة يتم ترشيحها من قبل 7 مهرجانات سينمائية دولية كبرى.

وشارك مشروع "عين حارة" ضمن فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي في الدورة الـ45 للمهرجان عام 2024، وهو فيلم يمزج بين الأسطورة والواقع في أجواء الخوف والمقاومة، ويدور في أهوار جنوب العراق، حيث تخوض شابة صراعا مع التقاليد في مجتمع محافظ.

وبهذه المناسبة، عبّر الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فخره بتمثيل المهرجان في واحدة من أبرز المبادرات العالمية الداعمة لسينما النوع، قائلا: "نفخر بأن نكون من بين المهرجانات القليلة التي تمنح فرصة ترشيح مشروع لمبادرة Fantastic 7، ونثق بأن فيلم "عين حارة" يحمل رؤية خاصة وصوتًا سينمائيًا عربيًا مميزًا يستحق الدعم والانتشار."

وأكد المهرجان من خلال هذا الإعلان على التزامه المستمر بدعم المشاريع السينمائية الشابة والمختلفة، وخاصة تلك التي تعيد تشكيل الخيال العربي وتدفع به نحو آفاق أرحب.

وملتقى القاهرة السينمائي يعتبر أحد أبرز منصات دعم صناعة السينما في المنطقة العربية والإفريقية، ويقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما في إطار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. يهدف الملتقى إلى ربط صناع الأفلام من العالم العربي بمنتجين وموزعين ومؤسسات دعم دولية، من خلال تقديم مشاريع أفلام في مراحل التطوير أو ما بعد الإنتاج أمام لجنة من الخبراء وصناع القرار في الصناعة. وقد أصبح الملتقى على مدار السنوات الماضية منصة انطلاق للعديد من المشاريع السينمائية المتميزة التي حققت نجاحات في المهرجانات العالمية. 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أقدم وأعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وإفريقيا، ويحظى بتصنيف "فئة A" من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF)، مما يضعه في مصاف المهرجانات العالمية الكبرى. يقدّم المهرجان سنويًّا برنامجًا متنوعًا يضم عروضًا أولى لأفلام عربية ودولية، بالإضافة إلى فعاليات الصناعة التي تشمل ورش عمل، ندوات، ومنتديات لدعم صناع الأفلام.

وتقام الدورة الـ46 من المهرجان في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، وتستضيف نخبة من أبرز صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

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مهرجان القاهرة السينمائي عين حارة ياسر كريم Fantastic 7 سوق مهرجان كان
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