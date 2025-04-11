الجونة السينمائي عن المشاركة بسوق "كان": خطوة لتعزيز حضور مصر الدولي

علق مهرجان الجونة السينمائي على تعاونه مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام في الجناح المصري بسوق مهرجان كان السينمائي.

مهرجان الجونة السينمائي

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان صورا من كواليس التحضير مع مهرجان القاهرة السينمائي ولجنة مصر للأفلام، وعلقت عليها: “في خطوة استراتيجية لتعزيز حضور مصر الدولي، مهرجان الجونة السينمائي يتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام لإطلاق جناح مصري موحد في مهرجان كان السينمائي الدولي الثامن والسبعين”.

وتابعت: "الجناح يضم حلقات نقاشية، وجلسات تشبيك، وأنشطة سينمائية عديدة تهدف لتعزيز الشراكات الدولية والترويج للسينما المصرية على الساحة العالمية.

الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي

ويقام الجناح المصري المشترك خلال الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، ويهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها: تعزيز التعاون بين المهرجانات السينمائية المصرية والعربية، ودعم صناع السينما من خلال بحث إمكانيات الإنتاج المشترك وإبراز مصر كموقع تصوير سينمائي متميز، وذلك من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة للتصوير في مصر، والتي نجحت لجنة مصر للأفلام في استقطاب أكثر من 60 عملًا عالميًا ودعم المواهب المصرية الشابة، من خلال تنظيم حلقات نقاشية وحفلات استقبال تهدف إلى فتح سبل جديدة للتعاون مع صناع السينما العالمية.

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