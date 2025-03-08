حسين فهمي: محمود قابيل رفع عليّ قضية وخسرها وهذه قصة هند عاكف

تحدث الفنان حسين فهمي، عن الفنانة هند عاكف، ومنعها من دخول مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: "هي فنانة مشرفة وزميلة أحترمها كل الاحترام، ولكني لا أحب التصرفات الخارجة عن التقاليد".

فستان هند عاكف ومشكلتها مع حسين فهمي

وأضاف "فهمي"، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "حضرت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان رفضته تماما، وكان الفستان عليه صورتي ومفهمتش حاجة، معرفش ده كان كارنيه النقابة ولا إيه".

وتابع حسين فهمي: "قالت لي بعد كده هلتزم وأسمع كلامك، فقلت لها أوكيه، بس اهدي وروقي.. هديت، وهي بنت حلال".

سر رفض حسين فهمي التقاط صورة مع هند عاكف

وعن سر رفضه التقاط صورة معها، قال: "كان معاها حد هيصور، بطريقة التريندات، وأنا مبحبش كده، وقلت لها اهدي يا هند، وشاورت لها محذرا كأني ناظر مدرسة، وقلت لها أنا قلت لك قبل كده.. أنا مبحبش كده، بس هي كويسة وليها حاجات شعنونة".



قصة خلاف حسين فهمي مع محمود قابيل

ولفت إلي إنّ سوء تفاهم حدث بينه والفنان القدير محمود قابيل، ووصل هذا الخلاف إلى المحاكم، عندما كان سفيرا للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، لكن خلافهما انتهى.

وأضاف أن سوء التفاهم حدث عندما كنت سفيرا للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، وقال محمود إنني لم أكن سفيرا، فقلت إنه غير صادق في الكلام الذي قاله، فرفع قضية عليّ، وخسرها، ثم خسر الاستئناف".

وتابع فهمي "نحن أصدقاء منذ سنوات طويلة، وكان صديق مصطفى فهمي أخي رحمه الله، وكنا في النادي باستمرار مع بعض، ونتج عن سوء التفاهم خلاف، ولكن الأمور استقرت بعد ذلك، وعزاني في شقيقي مصطفى، كنا أصدقاء، بالإضافة إلى أخي وعزت أبو عوف".

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