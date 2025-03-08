السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حسين فهمي: محمود قابيل رفع عليّ قضية وخسرها وهذه قصة هند عاكف

الفنان حسين فهمي،
الفنان حسين فهمي، فيتو

تحدث الفنان حسين فهمي، عن الفنانة هند عاكف، ومنعها من دخول مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: "هي فنانة مشرفة وزميلة أحترمها كل الاحترام، ولكني لا أحب التصرفات الخارجة عن التقاليد".

 

فستان هند عاكف ومشكلتها مع حسين فهمي

وأضاف "فهمي"، في حواره ببرنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "حضرت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان رفضته تماما، وكان الفستان عليه صورتي ومفهمتش حاجة، معرفش ده كان كارنيه النقابة ولا إيه".

وتابع حسين فهمي: "قالت لي بعد كده هلتزم وأسمع كلامك، فقلت لها أوكيه، بس اهدي وروقي.. هديت، وهي بنت حلال".

سر رفض حسين فهمي التقاط صورة مع هند عاكف

وعن سر رفضه التقاط صورة معها، قال: "كان معاها حد هيصور، بطريقة التريندات، وأنا مبحبش كده، وقلت لها اهدي يا هند، وشاورت لها محذرا كأني ناظر مدرسة، وقلت لها أنا قلت لك قبل كده.. أنا مبحبش كده، بس هي كويسة وليها حاجات شعنونة".
 

قصة خلاف حسين فهمي مع محمود قابيل

ولفت إلي إنّ سوء تفاهم حدث بينه والفنان القدير محمود قابيل، ووصل هذا الخلاف إلى المحاكم، عندما كان سفيرا للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، لكن خلافهما انتهى.

وأضاف أن سوء التفاهم حدث عندما كنت سفيرا للنوايا الحسنة للأمم المتحدة، وقال محمود إنني لم أكن سفيرا، فقلت إنه غير صادق في الكلام الذي قاله، فرفع قضية عليّ، وخسرها، ثم خسر الاستئناف".

وتابع  فهمي "نحن أصدقاء منذ سنوات طويلة، وكان صديق مصطفى فهمي أخي رحمه الله، وكنا في النادي باستمرار مع بعض، ونتج عن سوء التفاهم خلاف، ولكن الأمور استقرت بعد ذلك، وعزاني في شقيقي مصطفى، كنا أصدقاء، بالإضافة إلى أخي وعزت أبو عوف".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسين فهمي الفنان حسين فهمي هند عاكف الفنانة هند عاكف برنامج العرافة محمود قابيل

مواد متعلقة

حسين فهمي يكشف سر عدم تعاونه مع ميرفت أمين بعد 39 سنة طلاق

حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين بعد زواج 12 عاما وتصريح بشأن لقاء سويدان (فيديو)

حسين فهمي: عريس ابنتي لم يعجبني وتزوجت 5 مرات منهم واحدة غلط (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

حسين فهمي يكشف سر خلافه مع نبيلة عبيد

حسن الرداد: لجان إلكترونية تشوه أعمالي وهذا ما غيره ابني بحياتي

خبير: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يحدث إلا في حالة واحدة

محمد رمضان يتسبب في بكاء رجل بالشارع (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا الأحد

شريف إكرامي يقود بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

فريق أطباء مصري ينجح في إزالة رصاصة من جمجمة شابة فلسطينية

منوعات

المزيد

شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي مقابل الليرة اليوم 2025.3.8

أسعار الذهب اليوم السبت 8-3-2025 (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، حمزة بن عبد المطلب "أسد الله"

مفتي الجمهورية: انتشار العقوق وقطيعة الرحم أزمة أخلاقية تهدد كيان المجتمع

من هو الشهيد الحق؟، وزير الأوقاف السابق يوضح منزلة الشهداء عند ربهم

المزيد
الجريدة الرسمية