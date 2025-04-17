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وكيل التعليم بالدقهلية يكرم أوائل الطلبة وقيادات المديرية بـ أجا (صور)

تكريم المتميزين بتعليم
تكريم المتميزين بتعليم أجا، فيتو

أجرى المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جولة استهدفت مدرسة صهرجت الثانوية المشتركة لتكريم أوائل طلاب الصف الثالث الثانوي الفائزين بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة.

تكريم طلاب حصلوا على المراكز الأولى في أنشطة الكرة الطائرة وكرة القدم والصحافة

وقام بتكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في أنشطة الكرة الطائرة وكرة القدم والصحافة، وتكريم أوائل طلاب الصف الثالث الثانوي الفائزين بالمركز الأول على مستوى المحافظة، كما قام  بتكريم المتميزين من المعلمين بالمدرسة وقيادات الإدارة والمديرية.

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رافق وكيل تعليم الدقهلية أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، وكان في استقبالهما النائب إيهاب أنيس عضو مجلس النواب، الدكتور عرفة رمان مدير إدارة أجا التعليمية، عبد العظيم هلال وكيل الإدارة ولفيف من قيادات التعليم بالإدارة والمديرية.

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