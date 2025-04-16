وكيل تعليم الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بإدارة المطرية

استأنف اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم متابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة المطرية التعليمية.

جولة وكيل تعليم الدقهلية بمدارس المطرية

وكان فى استقباله محمود الصغير مدير الإدارة أحمد الخضر وكيل الادارة، وخلال الجولة تفقد يادته مدارس:

-السيدة خديجة الإعدادية بنات

-محمد حسن الجيار الإعدادية

-الشهيد أحمد دحدح الابتدائية

-السلام الابتدائية بالعصافرة

تفاصيل وإجراءات جولة بمدارس المطرية.

وخلال جولته تابع وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية كما وجه بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، وأشار إلى أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور فعال في تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

في نهاية الجولة أهدي الصغير درع الادارة إلى المهندس محمد الرشيدي تقديرًا لجهده المتميز في النهوض بالمنظومة التعليمية بالدقهلية.

وفي ختام متابعته أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس محل الزيارة والتزام وانضباط الطلاب وهيئات التدريس والعاملين وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد.

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