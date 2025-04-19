زراعة النواب تعلن عن خطوات تصعيدية حال عدم التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بـمجلس النواب، إن اللجنة في تتابع بشكل مستمر، خطوات حل مشكلة تأخر سداد مستحقات مزارعي القطن.

مستحقات مزارعي القطن

وأضاف الحصري في تصريح خاص لفيتو، أن اللجنة تنتظر تنفيذ الحكومة لالتزامها بسداد مستحقات المزارعين خلال الأيام المقبلة، مثلما وعدت خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الحالي، بسداد جميع مستحقات المزارعين خلال مدة زمنية أسبوعين بحد أقصى.

رئيس مجلس النواب

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بـمجلس النواب، أن حال انتهاء المدة المقررة، دون تنفيذ التزام الحكومة، فسوف يكون للجنة موقف بإعداد مذكرة لعرضها على رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاتخاذ الخطوات اللازمة تجاه الحكومة.

وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفق خطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية قطاع الأعمال.

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفي، أحمد حمدي خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلًا عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.

وقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ 3 مليار جنيه مباشرة إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.

وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرًا لحلول عدد من الإجازات خلال الأيام المقبلة.

التزام الدولة بتعهداتها

وأكد فاروق، أنه سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتعهدها.

وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماعًا طارئًا مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهي فترة أسبوعين فقط.

وأشار الحصرى إلى أن المزارع المصرى يستحق منا أكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد.

وثمن حرص الدولة على دعم مزارعي القطن، مشيرًا إلى ما قامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.

رئيس لجنة الزراعة والري

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة: الشكر لرئيس مجلس الوزراء على حرصه بتوجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.

وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتًا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبًا.

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